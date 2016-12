Un tabú que salva vides

El Principat disposa de desfibril·ladors des de fa molts anys, però abans s’ubicaven en edificis amb un horari limitat i no es podia accedir als aparells sempre. Des dels últims cinc anys la cardioprotecció s’ha convertit en una prioritat als països més civilitzats.

La cardioprotecció de la via pública és un fenomen que s’ha anat potenciant al Principat durant els últims quatre o cinc anys, encara que se’n parla des de fa molt de temps. “La instal·lació de desfibril·ladors als carrers és una premissa que ve donada per Europa i s’ha anat produint de manera gradual. L’objectiu és protegir la població i reduir el risc de mortalitat per les parades cardíaques”, va explicar Quim Fenoll, cap de socorrisme de la Creu Roja.

Fenoll també va comentar que fa molts anys que el país disposa d’aquest tipus de dispositius, però el problema és que abans