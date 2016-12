La CEA demana que els requisits de les quotes es flexibilitzin

El novembre es va tancar amb una punta rècord d’ofertes de feina al servei d’Ocupació: 1.377 vacants de llocs de treball per cobrir. Una xifra que tot i que s’ha de valorar amb el període –l’imminent inici de la temporada d’hivern i, per tant, d’una època en què la necessitat de treballadors es multiplica– superava amb escreix el nombre de demandants d’una oportunitat laboral (393). La Confederació Empresarial (CEA) es pren amb precaució les xifres, essencialment perquè tal com posa de manifest el responsable de l’àrea de recursos humans de l’organització, Josep Manzano, ni és obligat inscriure les ofertes ni