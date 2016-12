“En temporada baixa hi ha molts taxistes que no fan el sou mínim”

L'ATA assegura que perden molta feina pel transport de clients que fan els hotels, denuncia que fan viatges a l’estranger sense estar autoritzats i veu ‘overbooking’ de taxistes

Representa la nova junta de l’ATA, de continuïtat, i reclama més control del Govern perquè no es donin serveis de taxi sense tenir la corresponent autorització, en una conversa a COPE Andorra-AD Ràdio.



Com evolucionen els problemes d’intrusisme que denuncien els taxistes?

És un problema important i sobretot s’accentua molt a la temporada d’hivern. Assumim que hi ha certs moments com poden ser les vacances de Nadal que hi ha un volum de feina important i que no podem arribar a tot arreu, el que passa és que hi ha gent que es dedica a fer el taxi sense estar regularitzada.



La principal