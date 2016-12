Malestar a la policia per la futura llei del cos

El president del CFPA alerta del risc de corrupció si es rebaixen les condicions dels agents

Els projectes de llei dels cossos especials que a dia d’avui es troben en tràmit parlamentari no agraden gens als col·lectius de treballadors afectats. El rebuig del Consell General a les esmenes a la totalitat presentades per Liberals d’Andorra als tres textos no va sorprendre els agents socials implicats, que alerten dels riscos que comportaran les mesures que preveuran les noves lleis. Especialment aquelles que modifiquen les condicions laborals dels empleats. Una és la supressió del complement de funcions permanents (de 249 euros al mes) que cobren els policies per no fer vaga.

El president del Col·lectiu de Funcionaris de la

