El Tribunal de Corts està buscant un espai gran perquè aculli el procés amb 25 encausats i amb una quantitat de públic important

El macrojudici del cas BPA tindrà lloc al maig, segons diferents fonts jurídiques, i el Tribunal de Corts està buscant l’espai més idoni per acollir-lo. L’elecció no és fàcil perquè hi ha 25 processats, un gran nombre d’advocats i una previsió d’assistència de públic altíssima. Altres fonts vinculades al cas van destacar que tots els elements previstos faran que sigui el major judici i el de més transcendència i presència de mitjans i públic de la història d’Andorra. Aquestes condicions provoquen que el nombre d’espais públics amb la capacitat i les característiques per acollir un esdeveniment d’aquestes característiques sigui limitat.

