El Govern i els cònsols acceleren els treballs pel nou model competencial

El traspàs de l’atenció domiciliària i l’agència tributària única són els punts més avançats

El Govern i els comuns estan accelerant els treballs per definir cap a on ha d’anar la reforma de la Llei de competències i transferències. És per això que s’intensifiquen els contactes de cara a l’ar­ribada de l’any nou perquè els canvis puguin veure la llum al llarg del 2017, un dels objectius que es va fixar l’executiu amb el nomenament de Consol Naudí com a secretària d’Estat de Relacions Institucionals i qui comanda les negociacions. El cap de Govern, Toni Martí, es va reunir divendres amb els cònsols per fixar el calendari de treball amb vista a les properes

