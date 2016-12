Problemes puntuals per entrar en algunes pàgines web i rebre correus

Actualitzada 23/12/2016 a les 06:46

Un problema amb els DNS aliens a Andorra Telecom va provocar ahir dificultats per accedir a algunes pàgines web .ad i per rebre correus electrònics. El DNS és el sistema de resolució de noms d’internet que converteix una adreça web en el número IP pel qual s’accedeix. Segons van explicar fonts de l’operadora, durant el dia d’ahir es van registrar incidències molt puntuals en el funcionament de les DNS de fora d’Andorra que volien accedir a pàgines del Principat. També hi va haver dificultats a l’hora de rebre correus electrònics, sobretot en aquells usuaris que tenen filtres molt potents per evitar rebre e-mails no desitjats. Al tancament de l’edició encara es continuaven produint aquestes incidències, però de manera molt puntual. Les mateixes fonts van assegurar que l’afectació va ser mínima entre els clients, ja que una manera de mesurar-la és el nombre de trucades al número d’atenció al client. No n’hi va haver cap.