Preveu iniciar el diàleg al gener i presentar l’avantprojecte el primer semestre de l’any

La ministra que substitueix el dimitit Jordi Alcobé promet “negociació” i “debat obert” per elaborar la reforma de la funció pública. Reconeix que amb l’exministre hi va haver “menys negociació” però ho atribueix al fet que “era una fase prèvia”. “Hi haurà negociació i esperarem propostes”, va dir dirigint-se als interlocutors, entre els quals hi ha els sindicats de l’administració pública, que critiquen que les seves opinions no són tingudes en compte. “La ministra oferirà tot el diàleg que sigui possible i farem les reunions que siguin necessàries perquè totes les parts implicades puguin participar”, va remarcar ahir en declaracions