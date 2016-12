Aprovat el pla comptable per a l'administració d'acord amb les normes mundials

Actualitzada 23/12/2016 a les 06:48

El Govern ha homologat el marc comptable per a les entitats operatives del sistema financer i també per als organismes d’inversió col·lectiva del dret andorrà. L’executiu va aprovar ahir el decret en conformitat amb les normes internacionals d’informació financera adoptades a la Unió Europea i també per a Andor­ra. D’aquesta manera, l’executiu requerirà a les entitats operatives i als organismes d’inversió que elaborin els seus comptes anuals individuals i consolidats per als exercicis financers que comencin a partir de l’1 de gener. El decret instrumentalitza un sistema específic que permet adequar les normes a les especificitats del Principat i del seu sector financer. Per això s’ha creat un comitè tècnic que analitzarà les normes internacionals d’informació financera adoptades a la UE amb l’objectiu de determinar la necessitat i conveniència d’incorporar-les a l’ordenament jurídic andorrà.