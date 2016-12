Actualitzada 22/12/2016 a les 06:41

L’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) i Vall Banc van signar ahir un conveni de col·laboració per al desenvolupament del pla d’activitat de l’associació de cara al 2017. L’acord, que té vigència d’un any, inclou una aportació inicial per part de l’entitat de 17.500 euros que permetran la posada en marxa de noves activitats durant l’any que ve.