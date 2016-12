Espot reconeix retards de les ajudes i els lliga a problemes informàtics

S'han donat retards en els pagaments dels ajuts a l'habitatge d'uns quinze dies

Actualitzada 22/12/2016 a les 19:17

El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha reconegut que en el darrer mes, arran de la pròrroga de les ajudes a l'habitatge, s'han donat retards en els pagaments d'uns 15 dies, però que això ja està solventat. Aquest problema ha afectat aquelles persones que perceben l'ajuda en períodes més curts que no pas el que marca el reglament, que fixa pagaments trimestrals i "per mesos vençuts", segons Espot.



El ministre ha respost d'aquesta manera a les afirmacions del conseller del Partit Socialdemòcrata Pere López palesant que hi havia famílies que havien patit dificultats arran del fet que no s'hagués pagat les ajudes, motiu pel qual ha fet diferents preguntes perquè siguin respostes pel Govern. Espot ha dit que "les afirmacions del senyor Pere López no s'ajusten plenament a la realitat" ja que els ajuts a l'habitatge de lloguer mai s'han pagat de manera mensual sinó trimestralment i que per una qüestió "d'usos i costums" hi ha persones que l'estaven percebent de manera més habitual. Si arran d'aquests problemes informàtics, ha dit, aquestes persones han tingut alguna dificultat, se'ls ha donat diners o vals perquè poguessin satisfer les necessitats "més immediates". Aquest divendres, ha dit, tots els ajuts estaran pagats, ja que el problema informàtic està solventat.



Ara com ara es treballa en la modificació del reglament d'habitatge per incorporar aquestes ajudes al reglament de prestacions de serveis socials i sociosanitaris i a més s'aprofitarà per adaptar-les a les noves necessitats.



Espot ha dit que les ajudes socials han "augmentat" des que es va aprovar la Llei de serveis socials i sociosanitaris i les que més han augmentat són les de solidaritat i per fill a càrrec, mentre que les vinculades a la precarietat o per desocupació involuntària han anat a la baixa, la qual cosa, ha dit, és una "bona notícia", ja que confirma la recuperació de l'economia.