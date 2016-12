Els taxistes volen un increment de tarifes equivalent a l'IPC si és positiu

L’ATA demanarà que no es convoquin més exàmens per autoritzar a conduir un taxi

El col·lectiu de taxistes està pendent de mantenir una reunió amb el Govern per parlar de la revisió de tarifes i esperen que ara que s’ha cobert la vacant de Jordi Alcobé i depenen del titular d’Ordenament Territorial, Jordi Tor­res, la trobada no es retardi per actualitzar preus i aplicar-los els mesos de més negoci, que són la temporada d’hivern. La intenció de l’Associació de Taxistes és “proposar si l’IPC és positiu que s’incrementin almenys l’IPC”, explica el relacions públiques de l’entitat, Josep Lluís Donsion en una entrevista a COPE Andorra-AD Ràdio, que argumenta que “fa tres o quatre anys