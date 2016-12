La grossa, dotada amb 400.000 euros per dècim, s'ha venut íntegrament a Madrid

El número premiat amb la grossa de Nadal és el 66.513. Al punt de migdia ha estat quan els nens de San Ildefonso han cantat el premi més gros del sorteig. El número, dotat amb 400.000 euros per dècim comprat, ha estat venut íntegrament a Madrid.



En total, la loteria de Nadal espanyola reparteix avui 2.310 milions d’euros en premis. El sorteig ha començat quan passaven pocs minuts de les 9.00, al Teatro Real de Madrid. El primer premi major ha sortit del bombo quan feia pocs minuts que els nens de San Ildefonso havien començat a cantar. Ha estat un quart premi, al número 59.444, dotat amb 200.000 euros per sèrie.



El segon premi és pel número 04.536. Aquest reparteix 125.000 euros per dècim. En total, 1.250.000 euros per sèrie. Per cada euro jugat, el guanyador se n’endu 6.250.



El tercer premi és pel número 78.748. Aquest reparteix 50.000 euros per dècim, que sumen un total de 500.000 euros per sèrie. Per cada euro jugat, el guanyador se n’emporta 2.500.



Els dos quarts premis són pels números 59.444 (el primer premi major que ha caigut) i el 07.211. Per aquests es reparteixen 20.000 euros per dècim. En total, dos premis de 200.000 euros. Per cada euro jugat, el guanyador se n’endu 1.000.



Pel que fa als cinquens premis, que n'hi ha vuit, han estat premiats els següents números: 22.259, 19.152, 39.415, 70.264, 91.917, 60.272, 68.981 i 03.371 (a l'espera que surtin els números restants). Per aquests premis es reparteixen 6.000 euros per dècim. En total, vuit premis de 60.000 euros. Per cada euro jugat, el guanyador se n’emporta 300.



Finalment, hi ha 1.794 premis de 1.000 euros. Al Diari de demà podreu consultar tots els premiats.



A tots aquests imports cal restar-hi els impostos que grava l'Estat espanyol. Als premis superiors als 2.500 euros cal restar-hi el 20%.