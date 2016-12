La sentència diu que el cap de Govern el podia fer cessar en ser com un càrrec de relació especial

Francesc Robert va ser cessat el 17 de febrer del 2014 a través d’un decret firmat per Toni Martí i li va pagar 21.588 euros “en concepte de salaris, vacances i indemnització fixada”, segons recull la sen-tència. El fins llavors director general de Ràdio i Televisió d’Andor­ra va recórrer contra l’acomiadament a la Justícia en entendre que l’acomiadament estava vinculat a “una discriminació per raó d’opinió”. Concretament, Robert es refereix a unes declaracions que va fer en un programa de Catalu-nya Ràdio on va criticar el sistema del Coprincipat i el posicionament del Copríncep Episcopal en temes com ara l’avortament.

