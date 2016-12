Descarrega garanteix "tot el diàleg possible" en la reforma de la Funció Pública

La nova ministra jura el càrrec i anuncia la intenció de tenir enllestit el projecte de llei per reformar la Funció Pública abans que acabi el primer semestre del 2017

Actualitzada 22/12/2016 a les 17:04

Eva Descarrega ja és oficialment la nova ministra de Funció Pública i Reforma Administrativa. Deixa el càrrec que ocupava de secretària d'Estat de Justícia i Interior, el qual encapçalarà a partir d'ara l'advocada Ester Molné, fins ara assessora d’aquest ministeri. Totes dues han pres possessió del seu càrrec aquest dijous a migdia.



Descarrega ha assegurat que inicia la seva etapa al capdavant del ministeri amb dos temes principals sobre la taula, la reforma de la Funció Pública i la de l'Administració, per simplificar i agilitzar al màxim els tràmits i potenciar la via electrònica. Pel que fa al primer punt, ha garantit que la reforma es farà "amb tot el diàleg que sigui possible" i mantenint "totes les reunions necessàries perquè tots els implicats puguin participar". Ha afegit que escoltarà les propostes de millora, igual que ja s'ha fet amb la reforma dels cossos especials, ara a tràmit parlamentari.



Així mateix, ha indicat que la intenció és tenir enllestit el projecte de llei per reformar la Funció Pública abans que acabi el primer semestre del 2017, i que aquest gener donaran a conèixer un diagnòstic de la situació a l'administració, a partir d'enquestes i entrevistes fetes als treballadors. Els resultats es traslladaran a tots els implicats, també els sindicats, perquè tothom hi faci les seves "propostes de millora". Ja ha avançat que es tractaran aspectes com el disseny de la carrera professional, la progressió horitzontal i vertical, el sistema de retribucions o el de promoció.



Pel que fa a la reforma de l'administració, Descarrega ha indicat que en l'actualitat el "44% dels tràmits es fan online i que l'objectiu és arribar al 50%".



També ha parlat la nova secretària d'Estat de Justícia i Interior, exposant que els projectes que haurà d'assumir "no em vénen de nou" perquè ja els treballava com a assessora. Entre aquests, s'hi troba la reforma estatutària dels cossos especials (policia, bombers i agents penitenciaris), que està a tràmit parlamentari, l'avantprojecte de llei de protecció civil, un avantprojecte de llei de l'estat d’emergència i alarma, la reforma de la Justícia ja iniciada a l'anterior legislatura i la llei del codi de procediment civil, "per aplegar totes les disposicions que estan disperses i donar seguretat jurídica". En aquest carrer cas la voluntat és entregar el text als òrgans judicials perquè hi facin les seves aportacions. "Un cop consensuat, l'entrarem a tràmit parlamentari". Finalment, també ajudaran a Exteriors en la negociació per l'acord d'associació amb la UE.



El cap de Govern, Toni Martí, ha plantejat que els canvis ministerials "són renovació dins la continuïtat” ja que seguiran treballant amb tots els projectes impulsats pels seus predecessors. De Descarrega ha dit que forma part de "l'elit del funcionariat andorrà". Pel que fa a Molné, ha celebrat que fes aquest "pas més que l'honora".



A l'acte de presa de possessió ha estat present l'anterior ministre de Funció Pública, Jordi Alcobé. Martí li ha agraït de nou les "aportacions" fetes mentre estava al Govern.

#1 Sara

(22/12/16 17:56)