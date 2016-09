Vint ofertes per idear el futur complex del Falgueró

Entre els sol·licitants hi figuren equips procedents del Regne Unit, Dinamarca, Noruega, Alemanya, França, Uruguay, Canadà, Espanya i Andorra, entre més

El concurs internacional que les societats ATRI SA i ENCAIX SA van impulsar per determinar els sis equips que participaran al concurs d’idees previ a la redacció del projecte del complex urbà multifuncional del Falgueró ha finalitzat amb la presentació de vint ofertes.



Les propietàries majoritàries i impulsores d'aquest projecte destaquen la "gran qualitat" dels perfils dels equips que s'han presentat i que el fet que siguin candidatures de procedència diversa demostra "l'elevat interès" de la convocatòria. Entre els sol·licitants hi figuren equips procedents del Regne Unit, Dinamarca, Noruega, Alemanya, França, Uruguay, Canadà, Espanya i Andorra, entre d’altres nacionalitats. A més a més, destaquen, a través del comunicat emès, que de la documentació rebuda es desprèn la gran qualitat dels equips sol·licitants, tant per la formació multidisciplinar com per l’experiència que presenten els membres que les integren.



El procés d’avaluació i valoració que ja s'ha finalitzat ha comptat amb l’assessorament d’un equip tècnic especialitzat i ha tingut en compte paràmetres com ara el perfil de l’equip tècnic, les disciplines i els recursos, la formació i la dedicació dels integrants de l’equip, l’experiència i realització de projectes similars, referències específiques per usos i implementació de certificacions de sostenibilitat.



ATRI SA i ENCAIX SA van posar en marxa el concurs internacional el passat 10 de juliol amb la finalitat de seleccionar una proposta arquitectònica, funcional i de disseny, que definís els conceptes per al posterior projecte de construcció d’un complex urbà multifuncional a la zona del Falgueró, a Escaldes-Engordany.



Tal com es va posar en relleu el dia que es va presentar el projecte, s'hi construiran un centenar de residències i un hotel de luxe, amb seixanta suites, i un 'business center' amb innovació tecnològica i sanitària.