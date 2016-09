Una 'masterclass' per preparar el Shopping Festival

Coincidint amb la celebració de la quarta edició de l’Andorra Shopping Festival Andorra Turisme va informar ahir que com és habitual s’oferirà una masterclass i uns tallers personalitzats gratuïts a aquells establiments que ho desitgin per facilitar-los la tasca en la realització d’aparadors tematitzats.

L’encarregat de realitzar aquesta formació serà Chené Gómez, professor d’aparadorisme a l’Elisava Escola Superior de Disseny i Enginyeria Superior. Un expert que ja ha participat com a formador en altres edicions del Shopping Festival. La masterclass tindrà lloc el dia 27 de setembre de 10 a 13 hores al Centre de Congressos de la capital. La jornada