Prova pilot per sensibilitzar els alumnes sobre consum energètic

El Massachussets Institute of Technology (MIT), en el marc del conveni signat entre el ministeri d’Educació i la Fundació ActuaTech, ha posat en marxa una prova pilot a l’escola andorrana d’Andorra la Vella per desenvolupar un projecte pedagògic mesurant, a través de sensors d’última generació, diferents paràmetres ambientals com la il·luminació o el diòxid de carboni.

L’objectiu és que els alumnes vegin com el comportament humà té una incidència directa en el consum d’energia, i prenguin consciència de la importància d’aplicar mesures a favor de l’eficiència energètica. La voluntat és que el projecte es pugui treballar mitjançant el joc, fent que