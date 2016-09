Nova emissió de bons per valor de 100 milions per refinançar el deute públic

Actualitzada 21/09/2016 a les 18:56

El Govern ha aprovat una nova emissió de deute públic per un import de 100 milions d'euros a l'empara del programa d'emissió de deute públic del 30 de març. El termini de l’emissió, segons ha informat l'executiu aquesta tarda en un comunicat, és d’un any en la modalitat de bons.



Aquesta nova emissió,han assenyalat, dóna continuïtat a "l’aposta per diversificat les fonts de finançament de l’Estat" i gestionar el deute públic, tenint en compte la "bona acollida" que han tingut les diferents emissions per part dels inversors. Com a novetat, Vallbanc se suma a la llista d'entitats que comercialitzaran el producte. El preu d'emissió de la unitat és de 992,56 euros i el rendiment d'amortització, de 0,75% l'any.



La data límit de formalització de les sol·licituds de subscripció als bancs per part dels inversors serà el 10 d’octubre abans de les 10 hores. La subhasta per part de Govern es farà efectiva el 12 d’octubre, i la liquidació de la subscripció el dia 17, data fixada també com a venciment.

#1 Rockefeller

(21/09/16 20:09)