Actualitzada 21/09/2016 a les 07:02

The Distinguished Gentleman's Ride, la trobada de motoristes amb la intenció de recaptar diners per a la lluita contra el càncer de pròstata compta amb 50 persones inscrites. Els participants a l’esdeveniment, que se celebra aquest any també a Andorra i compta amb 90 països participants, sortiran diumenge a la carretera elegantment vestits i amb motos clàssiques.