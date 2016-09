Impuls del segell de qualitat de la trumfa

Calvó diu que se seguirà apostant per la trumfa mentre hi hagi pagesos que vulguin plantar-la

El departament d’Agricultura i Ramaderia té intenció de crear un segell de qualitat per a la patata andorrana malgrat l’imminent tancament de la societat Sabors i Aromes. Així ho ha reconegut la ministra d’Agricultura, Sílvia Calvó, tot afirmant que l’actuació “es manté al calendari”. I afegeix que “si al sector volen treballar amb aquest producte, hem de definir aquest segell de qualitat”.

Si no hi ha canvis, Sabors i Aromes acordarà, en l’assemblea de socis del proper dia 12 d’octubre, el tancament definitiu de l’empresa. Des de la societat, lamentaven el poc suport rebut, per part de l’executiu, en el projecte,