La corporació ha renegociat el pagament d’una obra ja realitzada a Naturlandia perquè no consti ni en el deute comunal ni en el del parc

El comú de Sant Julià ha hagut de recórrer a una argúcia legal per no superar el límit d’endeutament, segons van indicar fonts properes a la corporació. El problema es trobava en el deute que generaven les obres de canalització a Naturlandia que ja han estat realitzades i que pujaven 1,7 milions d’euros. Comptabilitzar aquesta xifra significava que Sant Julià superava el límit màxim d’endeutament, equivalent a dues vegades els ingressos anuals de la corporació. Situar el pagament al parc comportava que Naturlandia tornava a estar per sota dels màxims que permet la llei i per tant la societat s’hauria