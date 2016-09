El mandatari advoca per crear una llei internacional per als desplaçats

El cap de Govern, Toni Martí, va manifestar ahir que l’executiu està treballant per adaptar la legislació per la regulació de les peticions d’asil provisional. Així ho va explicar davant dels caps d’Estat que van participar ahir en una reunió sobre migrants i refugiats, que es va celebrar a Nova York en el marc de la 71a Assemblea General de la Organització de les Nacions Unides (ONU), segons un comunicat del Govern.

Martí, qui va recordar que Andorra és un país d’acollida, va defensar que la comunitat internacional hauria de consensuar una regulació global per als moviments migratoris que s’originen arran