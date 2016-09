Sabors i Aromes convoca els seus socis per tancar la cooperativa

L’empresa es troba en una situació de fallida i es considera incapaç d’assumir el deute pendent

Sabors i Aromes liquidarà definitivament l’empresa el proper 12 d’octubre. La companyia de la patata autòctona ha convocat els seus 68 socis per a una assemblea en la qual, si no es produeixen canvis d’última hora, s’iniciaran els tràmits per posar punt i final al projecte.

El portaveu, Albert Casal, explica que la societat es troba en situació de fallida “amb molts deutes però que ningú executa perquè són amb els propis socis. Si sortís una nova junta que volgués assumir les regnes seguiríem, però ho dubto molt”. Afegeix que “durant aquest any ja no s’han volgut plantar patates”. Sabors i