Màquines que pensen

Un congrés internacional acull treballs inèdits d’una cinquantena d’investigadors que estudien la presa de decisions dels aparells electrònics

Passar la pilota a un company amb el peu, arribar a la línia de meta i xutar a porteria. Això en principi no sembla res de l’altre món, però sí que ho és si tenim en compte que qui ho fa són uns robots futbolistes que funcionen a partir d’un programa d’ordinador. Aquest és el projecte que Tomoharu Naka­shima, professor de la Universitat d’Osaka, va presentar ahir a la 13a Conferència Internacional sobre Modelització de Decisions per a la Intel·ligència Artificial (MDAI 2016, acrònim en anglès). “Fas regles i poses quines situacions vols que vagin primer, com en quina direcció