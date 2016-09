La setmana de la caça de l'isard clou amb prop de cent exemplars capturats

No s’ha assolit el nombre autoritzat perquè els caçadors són més selectius, segons els banders

La setmana de la caça de l’isard s’ha tancat amb un total de 98 captures de les 119 d’autoritzades, segons va donar a conèixer ahir el Govern a través d’un comunicat. La temporada, que va concloure diumenge sense incidències destacables, va comptar amb la participació de 511 caçadors, una xifra rècord, ja que ha estat un 30% més que la del 2011. Set caçadors de la Federació de Caça i Pesca van participar en els recomptes generals d’isards com a convidats.

Segons informa el comunicat de l’executiu a través del cos de banders, aquest any no s’ha assolit el nombre total