L'ACA alerta del repunt d'accidents de trànsit, sobretot amb víctimes greus

Durant el 2015 es van registrar 312 xocs a la xarxa viària nacional

Actualitzada 20/09/2016 a les 14:04

L'Automòbil Club Andorra ha presentat aquest matí el seu informe anual de mobilitat, l'IMACA, on recull tot un conjunt de dades relacionades amb les carreteres i la circulació de vehicles pel país.



De l'informe es desprèn que durant el 2015 es van registrar 312 accidents de trànsit amb víctimes, la xifra més elevada dels darrers quatre anys, és a dir, des que l'Automòbil Club elabora l'IMACA. És especialment significativa la xifra d'accidents amb víctimes greus, 23, per les sis registrades l'any anterior.



D'altra banda, el secretari general de l'entitat, Toni Sasplugas, també ha destacat del darrer informe l'evolució dels nivells d'NO2, relacionada amb la contaminació que generen els vehicles. Dels 14 punts de mesura que hi ha al país, "deu superen la mitja recomanada per l'Organització Mundial de la Salut", ha alertat. L'avinguda de Sant Antoni de la Massana és la que presenta uns nivells de concentració d'NO2 més elevats del país.