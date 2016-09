El MIT implanta sensors ambientals a l'escola andorrana

Es vol sensibilitzar els alumnes sobre el consum energètic i alhora que el MIT pugui recollir dades

Actualitzada 20/09/2016 a les 18:26

El Massachussets Institute of Technology (MIT), en el marc del conveni signat entre el Ministeri d'Educació i la Fundació ActuaTech, ha posat en marxa una prova pilot a l'escola andorrana d'Andorra la Vella per desenvolupar un projecte pedagògic mesurant, a través de sensors d'última generació, diferents paràmetres ambientals com la il·luminació, el diòxid de carboni o el moviment.



L'objectiu del projecte, anomenat TerMITs, és doble: d'una banda que els alumnes aprenguin com funciona el seu entorn i se sensibilitzin en temes com la sostenibilitat, la responsabilitat i l'eficiència energètica, i de l'altra que el MIT pugui aprofitar l'experiència per entendre millor com la gent utilitza determinats espais per poder fer edificis més eficients.



En concret, s'han instal·lat 40 sensors en quatre aules, de manera que participaran en el projecte un total de 95 alumnes de 5è i 6è de primera ensenyança. El ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha indicat que en funció dels resultats de la prova pilot, no es descarta ampliar el projecte en d'altres centres de l'escola andorrana o fins i tot en els altres sistemes educatius.