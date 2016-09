Andorra i Malta signen el conveni per evitar la doble imposició

El conveni estableix la tributació en el país de residència i la clàusula de definició de beneficiari efectiu d'acord amb els estàndards de l'OCDE

Actualitzada 20/09/2016 a les 21:01

El ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya i el seu homòleg a Malta, George Vella, han signat aquest dimarts el conveni per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda (CDI). La signatura ha tingut lloc durant una reunió bilateral dels dos ministres que coincideixen a Nova York amb motiu de la celebració de la 71a Assemblea General de les Nacions Unides.



El tret de sortida de les negociacions es va dur a terme el setembre del 2013, durant la reunió bilateral que va mantenir el cap de Govern, Toni Martí, amb el primer ministre de Malta, Joseph Muscat. Posteriorment, Saboya, durant la seva visita oficial a Malta, va reiterar a Vella la predisposició d'Andorra per iniciar la negociació d'un conveni per evitar la doble imposició i finalment l'octubre del 2014, el ministre de Finances, Jordi Cinca, va enviar una carta al seu homòleg maltès, Edward Scicluna, sol·licitant formalment l'inici de negociacions d'un CDI entre els dos estats. El desembre del 2015 ambdós països van rubricar aquest acord.



El conveni estableix la tributació en el país de residència i la clàusula de definició de beneficiari efectiu d'acord amb els estàndards de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). La tributació compartida també segueix aquest model.

La signatura d'aquest conveni amb Malta dóna continuïtat a la política del Govern de tancar una xarxa d'acords de no doble imposició amb diferents estats, segons remarquen des de l'Executiu a través d'un comunicat.



Durant la seva estada a Nova York el ministre d'Afers Exteriors té fixades diferents reunions bilaterals. Així, dilluns es va trobar amb el seu homòleg als Països Baixos, Bert Koenders, amb el qual va tractar la proposta de presidència d'aquest estat al Consell de Seguretat de les Nacions Unides durant el període 2018-2019. També van abordar aspectes d'interès comú, com la possibilitat de negociar un conveni de no doble imposició.



Aquest dimarts, Saboya s'ha trobat amb els ministres d'Exteriors de Polònia, Witold Waszczykowski i amb el seu homòleg a Noruega, Jonas Gahr, amb els quals ha avançat en les relacions bilaterals. Amb tots dos s'ha tractat l'aproximació d'Andorra a Europa i el procés d'obertura econòmica i d'homologació fiscal del Principat.



D'altra banda, Martí ha participat en la primera jornada de debat general de la 71a Assemblea General de les Nacions Unides. Durant el matí, el cap de Govern ha pogut felicitar al president de la República Francesa i copríncep d'Andorra, François Hollande, per la seva intervenció en el debat general.



Està previst que Martí assisteixi també a la reunió de la Comissió de la Secretaria General de les Nacions Unides sobre l'Ocupació i el Creixement Econòmic Sostenible organitzat pel president de la República Francesa.