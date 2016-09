A presó per 5 euros de 'maria'

El Tribunal Superior de Justícia ha ratificat la condemna de Corts que obliga una jove de 24 anys a complir nou mesos de presó ferma per haver venut 5 euros de marihuana a un menor. El Superior ha admès parcialment el recurs del còmplice que evita que entri a la presó.

Una jove de 24 anys haurà d’ingressar a la presó després que el Tribunal Superior hagi desestimat el recurs presentat contra la sentència de Corts que la condemnava a tres anys i sis mesos de presó, nou ferms, per haver venut 5 euros de marihuana a un menor d’edat. Els tribunals han estat especialment durs amb la jove que ja havia estat condemnada anteriorment per fets similars. La noia va ser detinguda l’agost del 2014 després de vendre la droga al menor conjuntament amb un altre jove. El noi, de 28 anys, va ser condemnat per Corts a 3 anys