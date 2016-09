La setmana de caça de l'isard es tanca amb 98 captures

La setmana de caça de l'isard acaba sense grans incidències Caçadors carregant l'helicòpter per iniciar la setmana de la caça de l'isard, en una imatge d'arxiu.

Actualitzada 19/09/2016 a les 18:22

La setmana de la caça de l’isard s’ha tancat amb 98 captures d’un total de 119 autoritzades segons ha informat aquesta tarda el Goverrn. Des del cos de banders es valora que el fet que no s’hagin assolit el total de les captures autoritzades es deu a què els caçadors són cada vegada "més selectius en el moment d’escollir la peça que han d’abatre". També hi ha incidit el mal temps dels darrers dos dies de la setmana passada, han assenyalat, que "ha impedit que els caçadors hagin pogut practicar la caça com la resta dels dies".



La setmana de la caça s’ha celebrat entre l'11 i el 18 de setembre i els banders ressalten que no s’ha registrat cap incident. Ara s’està a l’espera del retorn de les anelles que no han estat controlades. Els caçadors tenen 15 dies naturals pel retorn d’aquestes anelles.



Des del cos es posa de manifest que hi ha una "bona relació" amb els caçadors i que aquest col·lectiu cada any "s’esforça més" en complir la normativa. Tanmateix es destaca que els caçadors agraeixen la feina de pedagogia que es fa

des dels banders per explicar les modificacions que puguin afectar els reglaments i lleis de caça.



D’altra banda, els banders continuen demanant la col·laboració dels caçadors en futures campanyes respecte a la recuperació de la melsa, que permeten conèixer l’estat de salut de la cabana. Un any més la Federació de caça i pesca ha esta convidada als recomptes generals d'isards, amb la presència de 7 caçadors.