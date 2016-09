Actualitzada 19/09/2016 a les 07:02

El pícnic electrònic va tancar ahir el Petit cap de setmana, que va tenir com a objectiu que els pares i fills coneguessin junts la diversitat del món. Per això, ahir també va tenir lloc un taller de danses d’Àfrica, Àsia i Amèrica. A més, l’Animal Escola de Teatre va representar l’obra Oh, la guerra.