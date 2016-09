Els acords encaren “la recta final” però no es podran tancar fins que es constitueixi l’executiu

El Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) està en espera de la formació de nou govern a l’Estat espanyol per tal de poder signar els convenis amb els quatre operadors estrangers de loteria que fins ara han comercialitzat els seus productes al país de manera alegal. Segons va explicar el director de l’ens, Xavier Bardina, els acords “estem per tancar-los” ja que “no s’ha pogut firmar amb el govern espanyol perquè no està constituït”.

En aquest sentit, “estem acabant de perfilar el document fins que hi hagi govern”, destaca, assegurant que “estem encarant la recta final”. Des de principis d’agost, i