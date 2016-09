Detinguts un home i una dona per violència domèstica

Actualitzada 19/09/2016 a les 17:11

La policia va detenir la setmana passada una dona i un home per denuncies relacionades amb casos de violència domèstica, segons ha fet públic avui el cos en el comunicat setmana de detencions. Concretament, els arrestos es van produir dimarts i dijous passat en dos domicilis de la parròquia de Sant Julià.



En el cas del dia 13 l'arrestada va ser una dona de nacionalitat andorrana i de 29 anys d'edat com a pressumpta autora d'una agressió física envers la seva parella al domicili conjugal. Els fets van tenir lloc poc minuts deprés de les quatre de la matinada a Sant Julià.



La segona detenció va produir-se divendres passat prop de les vuit de la tarda a Aixirivall. En aquest cas, el detingut va ser un resident de nacionalitat espanyola de 65 anys com a presumpte autor d’agressió física envers la seva parella, també al domicili conjugal.

D'altra banda, la policia també una noia andorrana de 27 anys per conducció sota els efectes de l'alcholo, ja que va donar una taxa positiva de de 2,39 g/l depsprés de patir un accident a Ordino. La conductora, que va resultar ferida, també estava sota l’efecte del cànnabis.



Finalment, la policia també va detenir divendres a la tarda a la frontera franco-andorrana de Portà un marroquí no resident de 27 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el tràfic jurídic, en haver-se identificat anteriorment a la mateixa frontera amb una falsa identitat.