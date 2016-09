L'arrestat, de 23 anys i veí de Lleida, va ser enxampat a la duana de la Farga de Moles

Detingut a la duana per possessió de marihuana i èxtasi La droga incautada estava amagada a la zona de la roda de recanvi. G C

Actualitzada 19/09/2016 a les 17:43

La guàrdia civil va detenir dissabte a la tarda a la duana espanyola un home de 23 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Lleida per un delicte contra la salut pública i en possessió de 315 grams de marihuana i quatre peces de “suposat MDMA” (també conegut com èxtasi) d'un gram total de pes. Segons ha informat avui el cos, el noi, que respon a les inicials d'A. R. S., va ser detingut quan intentava passar per la duana amb el seu vehicle, un Seat León, amb la droga amagada. La marihuana estava oculta en una bosseta col·locada a la zona de la roda de recanvi i l'èxtasi, entre els dos seients davanters.



En l'actuació es van emprar els gossos de rastreig de substàncies estupefaents. El jove va ser detingut i la droga va quedar intervinguda.