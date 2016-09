Els tres professionals designats reconeixen que no els arriben tants expedients des de la Batllia com inicialment esperaven

Els tres professionals que desenvolupen la funció de saig reconeixen que, quatre mesos després del seu nomenament, no tenen tanta feina com esperaven. Han tramitat uns 600 expedients entre tots, però la sensació és que hi ha execucions que des de la Batllia no els acaben d’arribar als despatxos. Ho addueixen a un desconeixement de la ciutadania d’aquesta figura, que té com a funció agilitzar la justícia.

Una de les designades és Goretti López, que afirma que “esperàvem més expedients i més execucions”, i no té problemes a assegurar que “les expectatives no s’estan complint”. Una de les raons és que