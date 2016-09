El servei de lloguer de bicis elèctriques al centre entrarà en funcionament el 2017

Dijous se signarà un acord que serà el punt de partida per treure a concurs la concessió

El servei de lloguer de bicicletes elèctriques per desplaçar-se pel centre del país entrarà en funcionament l’any vinent. Segons va avançar ahir la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, el projecte comptarà amb el suport dels set comuns i l’Automòbil Club Andor­ra (ACA).

Dijous vinent, coincidint amb el Dia europeu sense cotxes, l’executiu, els set comuns i l’ACA signaran l’acord “que ens permetrà començar a treballar de forma seriosa per implantar la xarxa de bicicletes”, va explicar la ministra, tot afegint que “si tot va bé el 2017 es tornaran a veure les bicicletes elèctriques, com a mínim,