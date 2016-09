El ministre subratlla que “el joc brut” de l’últim any i mig “desgasta molt” tot i que precisa que ara no toca plantejar el relleu

“Avui no, sincerament” és la resposta de Jordi Cinca quan va ser interpel·lat per si li agradaria ser el relleu de Toni Martí com a aspirant a cap de Govern. El ministre argumenta que el que ha passat en l’últim any, l’afer BPA i les informacions que han sortit sobre el seu passat professional li han provocat “un nivell de desgast personal, psicològic i de cansament molt gran” i precisa que per això “ara de motivacions i ganes no en tindria cap en aquest sentit però és que ara no és el moment d’aquest debat”.

El titular de Finances remarca, en