L’oposició, sorpresa amb la inclusió, insta l’executiu a fer “esforços” per no ser a la definitiva

El cap de l’executiu, Toni Martí, va assegurar ahir que el Govern no té “cap inquietud” pel fet d’aparèixer en un esborrany de la Unió Europea entre 86 territoris susceptibles de ser considerats paradisos fiscals. Martí va recordar que es tracta d’una avaluació que es va fer l’any 2013 i que des d’aquella data “ha passat molta aigua sota el pont”. Va indicar que Andorra ha ratificat el conveni d’intercanvi d’informació automàtic amb l’OCDE i que el país ja té un marc fiscal que a més de competitiu és homologable.

“La lliçó d’aquest any és que Andorra no té futur si

#1 estevet

(17/09/16 08:10)