Excusa de mal pagador

Recurs al Tribunal Superior d’un condemnat a 18 mesos de presó condicional per haver-se apropiat de 18.500 euros en lloguers de pisos.

La fiscalia considera que tenir els comptes bancaris embargats no és excusa per no retornar uns diners apropiats il·legalment, ja que es poden trobar “altres solucions jurídiques” per fer-ho. Així responia el ministeri públic al recurs, del que demana que no es tingui en compte, presentat davant del Tribunal Superior per l’advocat d’un empresari condemnat a 18 mesos de presó condicional i a retornar al propietari dels dos pisos que administrava 18.500 euros en lloguers cobrats i no abonats. El ministeri públic s’oposava així a l’argument esgrimit per l’advocat defensor del processat per demanar l’absolució del seu client, que no