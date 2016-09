Condicionament d'un local d'arxiu a l'ambaixada a París

El Govern ha adjudicat els treballs de condicionament d’un local per arxiu a les dependències de l’ambaixada d’Andorra a París. Actualment aquesta seu diplomàtica té ubicats els seus arxius en un local inadequat i que per aquest motiu s’ha decidit buscar una nova ubicació. Els nous arxius ocuparan l’antic local de calefacció de l’edifici que ja va ser adquirit l’any 2013 i que ara s’adequaran estructuralment per dotar-lo d’una instal·lació elèctrica i de seguretat contra incendis. La feina ha estat adjudicada per 19.315 euros a Jubatiment, SARL.