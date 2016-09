Arrenca la nova temporada d'activitats per a la gent gran de la Fundació Crèdit Andorrà

La Fundació Crèdit Andorrà enceta el dilluns la nova temporada d’activitats per a la gent gran a L’Espai, el centre social d’activitats i formació per a aquest col·lectiu. Entre les activitats, que estan especialment pensades per donar resposta a les inquietuds de les persones més grans de 60 anys, es preveuen cursos d’informàtica i noves tecnologies, idiomes, i també història i teatre. L’objectiu és el de posar a disposició de la gent gran eines que els permetin assolir un major benestar i que no quedin aïllades de la realitat social que els envolta i puguin gaudir dels beneficis de les