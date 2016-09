L’impacte de l’‘afer BPA’ en el sector financer rebaixa a “moderat” el creixement de l’economia durant el 2015

Les darreres dades apunten al fet que cada dia, al país, s’està obrint un nou comerç i incrementat en tres persones el nombre d’assalariats. “Les perspectives per a aquest 2016 són millors, tot apunta al fet que creixerem més del que ho vam fer el 2015”, va avançar el president de la Cambra de Comerç, Marc Pantebre.

L’organització empresarial va presentar, ahir, l’informe econòmic del 2015 que mostra un creixement “moderat” de l’economia, tot i que en menor grau que el 2014. Per tercer any consecutiu, el PIB va créixer, en aquesta ocasió un 0,8% (el passat havia estat del 2,3%).

