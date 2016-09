Actualitzada 16/09/2016 a les 06:57

Patrimoni Natural va sortejar ahir les llicències especials de caça no acompanyada de cabirol, 60 de mascle i 60 de femella, i les de mufló, 70 de mascle i de femella per a la temporada 2016-2017. També va sortejar les llicències especials de caça acompanyada de l’isard en el Vedat de caça d’Enclar per a aquest any, de la qual es faran 22 captures, una d’elles trofeu.