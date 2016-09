El Tribunal Superior veu el recurs dels quatre condemnats a presó per l’atracament de la joieria l’Art d’Or de l’avinguda Meritxell el novembre de l’any 2014.

Quant cobra un fiscal? Preguntava ahir un dels condemnats pel robatori de la joieria l’Art d’Or de l’avinguda Meritxell el novembre del 2014. “Jo a la meva feina cobro 1.000 euros al mes i si per vendre’m el cotxe per 1.000 euros haig de pujar dos dies seguits a la Seu d’Urgell des de Reus, ho faig”, deia l’home, condemnat a dos anys i mig de presó conjuntament amb la seva dona per ser considerats encobridors dels dos autors confessos de l’atracament. Unes paraules que va dir a la intervenció final de la vista al Tribunal Superior que ahir va