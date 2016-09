El Cedre comptarà amb dos metges nous

Martí anuncia que un doctor serà de medicina familiar i l'altre per a patologies greus, que s'incorporarà de manera puntual

Actualitzada 16/09/2016 a les 17:16

La partida pressupostaria pel SAAS es veurà incrementada, segons ha informat avui el cap de Govern, Toní Martí, en la seva visita al Centre Sociosanitari del Cedre. La incorporació de més personal per al Cedre també serà una realitat, ja que, en el seu discurs, Martí ha comunicat que s'afegiran dos metges nous al Centre, un metge de família que treballarà de forma contínua i un altre especialitzat en malalties greus o cròniques, que ho farà de forma puntual.



A més, el cap de Govern ha anunciat més recursos destinats a la formació, amb un postgrau destinat als treballadors, en col·laboració amb la Universitat d'Andorra. Tot i això, Martí no ha detallat si també s'incrementarà el personal pel torn de nit, una de les demandes realitzades per part del Centre. Segons Martí, el Cedre "és un gran centre" i també ha fet referència que en l'actualitat també hi ha una coordinadora fixa, Anna Flujas, per tal de gestionar tots aquests aspectes.



Així mateix, el cap de govern ha matisat que creu que "la gent sempre ha estat ben cuidada, però nosaltres volem que encara ho estiguin més". Per això, ha informat també que amb les noves mesures "hi haurà el personal necessari". Després de la polèmica apareguda arrel de la manca de recursos que patia el Centre, Martí ha manifestat que "seria totalment absurd que no hi dediquéssim recursos", malgrat que encara no ha comunicat com es gestionarà l'increment de treballadors al Centre i en quins torns o àrees s'incorporaran.