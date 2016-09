Considera que el Principat es troba en situació de risc per manca de transparència

La Unió Europea ha citat Andorra com un dels 86 territoris que vigilarà ja que el considera susceptibles d’incloure’ls, a finals de 2017, en una llista de paradisos fiscals. Es tracta d’una fase inicial d’un estudi que analitza les jurisdiccions de països tercers de l’organisme comunitari en transparència econòmica, baixes tributacions o nul cobrament d’impostos a empreses.

El text remarca que no és “un judici de les jurisdiccions dels països tercers ni una llista preliminar”. Tan sols “una font de dades objectiva i robusta, produïda per la comissió, per ajudar els Estats membres en els següents passos del procés de creació

