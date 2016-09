Fins el 31 del mes passat, s'han registrat un total de 2.119 operacions, una xifra similar a la global assolida tot l'any passat

Actualitzada 16/09/2016 a les 20:01

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, el ministre d'Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé i el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, s'han reunit avui a la tarda amb el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull, així com l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, i l'ambaixador d'Espanya a Andorra, Manuel Montobbio per tal de fer balanç de les actuacions de dinamització conjunta en matèria de transports i medi ambient, així com concretar noves accions de cara al futur. Ambdues administracions han acordat també dissenyar una estratègia conjunta per a l'aeroport d'Andorra-la Seu perquè al llarg del 2017 hi hagi les primeres operacions comercials. Durant la reunió d'aquest divendres també s'ha contemplat la possibilitat de col·laboració en matèria de tractament i trasllat de residus entre ambdós territoris.



La trobada ha servit per fer balanç de les activitats al voltant de l’aeroport d’Andorra–la Seu, posar en comú estratègies de dinamització i avançar en la consecució de nous reptes que serveixin per consolidar aquesta infraestructura.



D’una banda, ambdós governs han fet un balanç positiu del trànsit aeri de l’aeroport aquest 2016. Així, enguany s’hi han registrat 2.119 operacions a data 31 d’agost, la qual cosa suposa un increment del 62% respecte de l’any anterior. D’aquesta manera es tanca el mes d’agost superant la xifra d’operacions global del 2015, per davant d’aeroports com el de Lleó, Burgos, Badajoz, Ceuta o Algeciras, entre altres.



Ampliació d'instal·lacions i serveis

Les instal·lacions són base de quatre empreses: HelitransPyrinees (treballs aeris amb helicòpters), TSA (serveis d’aerotaxi), PFC (handling i formació de pilots i personal de cabina), i La Plana (formació de pilots d’ultralleugers). A més es treballa amb companyies com Neilson per tal d’ampliar les destinacions i serveis en aquestes instal·lacions a partir d’aquest hivern.



El gener de 2015, l’aeroport d’Andorra–la Seu va iniciar una nova etapa amb l’obertura de les activitats comercials en les seves instal·lacions, fins llavors dedicades exclusivament a usos privats. Per fer-ho possible, el Govern de la Generalitat i el d’Andorra van signar un acord de col·laboració per treballar en la gestió i cerca de vols turístics, de passatgers, mercaderies, correus o aerotaxis per aquesta infraestructura.