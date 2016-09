49 pacients de salut mental ingressats fora del país el 2015

La despesa a l’hospital per patologies psiquiàtriques va ascendir a 585.000 euros

Quaranta-nou pacients andor­rans de salut mental van ser hospitalitzats fora del Principat durant l’any passat. Així ho explica Govern en una resposta parlamentària a la consellera general del PS, Rosa Gili, publicada ahir al Butlletí del Consell General.

La xifra, per Gili, és “massa alta”, tenint en compte “la població que som”. La parlamentària creu que l’objectiu ha de ser “tenir el màxim de gent tractant-se aquí” i considera que el fet que hagin de ser hospitalitzats a fora acaba sent “un trauma afegit” per a pacients i familiars, i “encara més en menors”. La socialdemòcrata apunta que “voldria que no