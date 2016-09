Resposta del Govern sobre la creació de continguts al web 'www.salut.ad'

El Govern ha respost la pregunta del conseller del grup liberal, Ferran Costa, en què demanava conèixer quin és el procediment per determinar els continguts i els processos establerts per confeccionar-los al web www.salut.ad. Una pregunta que es va fer coincidint amb el brot d’enterovirus d’abans de l’estiu arran de les informacions publicades al web similars al de la Generalitat catalana. L’executiu indica que la incorporació d’informació divulgativa relacionada amb temes d’actualitat es fa per part dels tècnics encarregats dels continguts després de fer una recerca “en fonts reconegudes, solvents i contrastades, basades en l’evidència i el coneixement disponible”.